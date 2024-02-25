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Молодой житель Жигулевска собирался делать закладки с наркотиками

25 февраля 2024 13:00
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Молодой житель Жигулевска собирался делать закладки с наркотиками

Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков О МВД России по г. Жигулёвску в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий по подозрению в причастности к незаконному обороту запрещенных веществ возле жилого дома на улице Лермонтова задержали ранее не судимого 20-летнего безработного уроженца Ульяновска, проживающего в Тольятти.

В ходе личного досмотра в присутствии понятых полицейские обнаружили и изъяли у молодого человека в кармане куртки 20 свертков с белым веществом и сотовый телефон с геолокациями тайников-закладок, из которых впоследствии изъяли 10 свертков с белым веществом.

В ходе исследования экспертами ЭКО У МВД России по г.Тольятти установлено, что изъятый сверток из одного тайника является наркотическим N-метилэфедрон общей массой свыше 2 граммов, по остальным 29 сверткам проводится экспертиза.

Как пояснил задержанный в ходе опроса, через мессенджер он связался с неизвестным гражданином и устроился на работу в качестве закладчика, так как постоянного источника доходов не имеет.

Следственным отделом О МВД России по г. Жигулёвску в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного ч. 4 ст.228 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». По ходатайству следствия в отношении молодого человека избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Ведётся следствие.

Теги: Стоп Наркотик

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