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Молодой житель Тольятти стал жертвой аферистов и потерял 30 тысяч рублей

26 июля 2025 11:15
183
Житель Тольятти стал жертвой аферистов и потерял 30 тысяч рублей

Со слов 25-летнего потерпевшего, всё началось с просмотра ленты в социальной сети, где он наткнулся на заманчивое объявление о продаже ВАЗ 2107 всего за 45 тысяч рублей. После недолгих торгов цена опустилась до 30 тысяч, и стороны договорились о встрече возле торгового центра в Самаре.

Несмотря на звучание со всех сторон многократных предупреждений о мошенниках, молодого человека не смутило, что продавец сразу предупредил - машину будет показывать его товарищ, а деньги нужно перевести на карту.

Автомобиль понравился покупателю, он согласился на все условия и перевел деньги на счет, указанный автором объявления.

После чего они с посредником отвезли вещи прежнего владельца домой к посреднику.

В момент передачи вещей посредник поинтересовался у покупателя, когда он отдаст деньги за машину. На что тольяттинец показал чек о переводе 30 тысяч.

Тут то и выяснилось, что «посредник» - это настоящий владелец автомобиля, который также стал жертвой мошенника: на его объявление о продаже ВАЗ за 120 тысяч рублей откликнулся якобы житель Самары и после недолгой переписки они договорились о встрече.

Возбуждено уголовное дело. Полицейские напоминают: при покупке любых товаров, а особенно автомобилей, в интернете всегда проверяйте документы, не переводите деньги незнакомым людям и встречайтесь лично с продавцами, не доверяя сомнительным посредникам.

Теги: Мошенники

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