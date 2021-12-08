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Молодой самарец помогал домработнице и обокрал хозяйку

8 декабря 2021 10:03
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Молодой самарец помогал домработнице и обокрал хозяйку

В полицию в Самаре обратилась 56-летняя местная жительница, которая сообщила о краже сотового телефона и золотой цепочки из частного дома. Причиненный ущерб потерпевшая оценила на сумму в 45 тысяч рублей.

 Полицейские подробно опросили потерпевшую и ее супруга, и выяснили, что в квартиру периодически приходит домработница, а недавно с разрешения хозяев жилплощади девушка взяла в помощники молодого человека, который откликнулся на вакансию о подработке в интернете. Документов, удостоверяющих личность, молодой человек не предоставлял.

Оперативники проверили места возможного сбыта похищенного. В одном из ломбардов, расположенных в Кировском районе, полицейские обнаружили похищенный телефон и золотое украшение.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий полицейские установили личность подозреваемого.  Им оказался местный житель 2004 года рождения, который помогал домработнице в уборке. Официально он нигде не учится и не работает.  Молодого человека задержали по месту прописки и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. По данным полиции, ранее он к уголовной ответственности не привлекался.

В ходе опроса молодой человек признался в содеянном и пояснил, что во время уборки на туалетном столике в одной из спален чужого дома он увидел сотовый телефон и золотую цепочку. Положив их в карман, он закончил уборку, после чего в тот же день попросил друга за вознаграждение в 100 рублей сдать имущество в ломбард, а выручку передать ему. Вырученные от сдачи ценных вещей 20 600 рублей несовершеннолетний потратил на собственные нужды.

Возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД.

Теги: Уголовное дело

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