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В Самаре пройдет лекция «Великие собиратели Земли Русской»

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В Самаре пройдет лекция «Великие собиратели Земли Русской»

12 июня (пятница) в 16.00 пройдет лекция «Великие собиратели Земли Русской» (12+). Ее прочитает историк, старший научный сотрудник Музея Рязанова Ирина Янцен. Мероприятие приурочено ко Дню России.
Некоторые полагают, что история учит избегать ошибок. Другие, вслед за одним из крупнейших русских историков Василием Ключевским, считают, что история лишь «наказывает за невыученные уроки». Наши научные сотрудники убеждены, что история нужна для понимания стремительно меняющегося современного мира. Для этого стоит вспомнить ключевые события прошлого и понять, что они значат для нас сегодня. На лекции посетители узнают об истории нашей страны от Крещения Руси и Куликовской битвы до Великой Отечественной войны и покорения космоса.
Вход на мероприятие свободный (бесплатно). Требуется предварительная запись по ссылке: https://vk.cc/cYaYle

Также 12 июня ко Дню России в Сквере Эльдара Рязанова пройдут показы фильмов. В 17.00 начнется «Александр Невский (1938, 6+), в 19.00 – «Гусарская баллада» (1962, 6+).
Вход на кинопоказы свободный (бесплатно). Предварительная запись не требуется.

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