Молодой человек вместо знакомства с девушкой лишился более 3,6 млн рублей

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Несколько дней назад, в Самарской области молодой человек 2001 г.р. находясь в отпуске, решил, с помощью сети Интернет, пригласить к себе интересную собеседницу. На одном из сайтов ими была найдена девушка, соответствующая требованиям.

При звонке на опубликованный под фото номер телефона, будущая собеседница попросила молодого человека перечислить ей на такси несколько тысяч рублей. Мужчина выполнил требование. После этого телефон девушки оказался отключен

Молодой человек, по телефону, обнаруженному на сайте, высказал претензии администратору интернет-площадки, получил извинения за срыв мероприятия и ссылку, нажав на которую, по словам админа, он получит свои деньги и компенсацию. Прежде чем заметить, что с банковского счета списываются деньги, молодой человек 11 раз перешел по присланной ссылке. Поняв, что его обманули, отпускник проверил банковский счет и обнаружил списание более 3,6 млн рублей – денег, которые он получил накануне за работу вахтовым методом.

Возбуждено уголовное дело. Сотрудники полиции принимают меры по установлению лиц, причастных к совершению данного преступления.