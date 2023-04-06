Молодой человек из Самары хотел заказать уборку квартиры, но перевел деньги мошенникам

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21-летний оператор нефтедобывающего предприятия в сети Интернет на площадке бесплатных объявлений нашел предложение об оказании клининговых услуг. Самарец позвонил по указанному номеру телефону. Собеседник в ходе разговора с потенциальным клиентом сообщил о необходимости внесения предоплаты в размере 2000 рублей. Далее «менеджер» рассказал о дополнительных услугах, которые также будут оказаны только в случае предоплаты. Когда перечисленная сумма достигла 36 700 житель Самары понял, что его обманывают, и попросил вернуть денежные средства. Однако собеседник прервал разговор и больше на связь не выходил.

О произошедшем 21-летний молодой человек сообщил в полицию. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.