Молодая жительница Отрадного отдала мошеннику 300 тысяч

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26-летней жительнице города Отрадный в мессенджер поступило предложение от незнакомца, представившегося сотрудником сервиса интернет-бронирования жилья с предложением удаленной работы, а именно написание положительных отзывов на сайте сервиса. С целью получения дополнительного заработка женщина перешла по указанной ссылке в сообщении от незнакомца, где оставила свою контактную информацию.

Далее по инструкции «сотрудника», для получения ежедневных выплат, она предоставила ему данные банковской карты. Спустя некоторое время с ее счета произошло списание более 300 000 рублей. Осознав, что она стала жертвой мошенников, жительница Самарской области обратилась в полицию.

Возбуждено уголовное дело.