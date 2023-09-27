Я нашел ошибку
Главные новости:
Эпидпорог превышен в 35 городах РФ
Эпидпорог превышен в 35 городах РФ
Пожилой новокуйбышевец пострадал на пожаре
Пожилой новокуйбышевец пострадал на пожаре
Только за сентябрь в Самарской области утонули трое
Только за сентябрь в Самарской области утонули трое
В Тольятти в ДТП с пьяным водителем перевернулась машина
В Тольятти в ДТП с пьяным водителем перевернулась машина
В Самаре вспыхнул пожар в гаражах
В Самаре вспыхнул пожар в гаражах
Изготовителя смертельного сидра в Самарской области не накажут
Изготовителя смертельного сидра в Самарской области не накажут
Министерство экономического развития и инвестиций Самарской области проводит опрос предпринимателей и потребителей товаров и услуг
Министерство экономического развития и инвестиций Самарской области проводит опрос предпринимателей и потребителей товаров и услуг
LADA Granta названа самой популярной маркой машины в сервисе Drivee в Самаре
LADA Granta названа самой популярной маркой машины в сервисе Drivee в Самаре
Наверх
Самара  +29 °C, Тольятти  +29 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 96.24
0.09
EUR 101.99
-0.26
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Музей Эльдара Рязанова: открытие выставки «История дома на ул. Саратовской»
Сегодня в Самарском зоопарке отметят День кролика
В СОУНБ презентуют фотоальбом «Самара уходящая» Генриха Вайнгартена посвященный старой Самаре
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Молодая сызранка собиралась писать отзывы, но лишилась 98 тысяч

27 сентября 2023 11:07
153
Молодая сызранка собиралась писать отзывы, но лишилась 98 тысяч

В Сызрани в отдел полиции обратилась 24--летняя местная жительница с сообщением о хищении принадлежащих ей денежных средств в сумме более 98 тысяч  рублей.

Сотрудниками полиции установлено, что потерпевшая на одном из сайтов в сети Интернет с вакансиями увидела объявление о легком заработке. Соискателю предлагали получать деньги за отзывы об отелях и гостиницах в одном из приложений. С целью получения заработка жительница Сызрани прошла по указанной на сайте ссылке, где подала заявку на участие в конкурсе на вакантную должность, указала свой абонентский номер для обратного звонка. Через некоторое время с ней связался неизвестный, который представился специалистом по подбору персонала и сообщил, что для подтверждения личности соискательнице необходимо ввести свои личные данные в анкету на указанном им ресурсе. А так же, для подтверждения серьезности своих намерений работать в компании, установить на телефон "специальное" приложение. Женщина выполнила условия «кадровика», после чего, прождав безрезультатно несколько дней обратной связи и узнав, что на нее оформлен и обналичен неизвестными кредит более чем на 98 000 рублей, поняла, что ее обманули и обратилась в полицию.  

В настоящее время по данному факту проводится комплекс оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление лиц, причастных к совершению хищения

Теги: Мошенники

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В Жигулевске пенсионерка отдала мошенникам 900 тысяч рублей
26 сентября 2023, 11:55
В Жигулевске пенсионерка отдала мошенникам 900 тысяч рублей
Сотрудники полиции призывают всех быть бдительными и ни под какими предлогами не совершать операции со счетами по просьбе сторонних лиц, кем бы они ни... Криминал
300
Растет количество случаев, связанных с оплатой услуг на мошеннических сайтах и маркетплейсах
25 сентября 2023, 13:16
Растет количество случаев, связанных с оплатой услуг на мошеннических сайтах и маркетплейсах
Используются разные схемы. Криминал
435
Работница банка из Тольятти спасла 700 тысяч местной жительнице
24 сентября 2023, 13:42
Работница банка из Тольятти спасла 700 тысяч местной жительнице
Она действовала в соответствии с алгоритмом, разработанным полицейскими – остановила выдачу кредита и сообщила информацию в дежурную часть полиции. Происшествия
627
В центре внимания
Дмитрий Азаров поздравил педагогов с Днем воспитателя и дошкольного работника
27 сентября 2023  10:57
Дмитрий Азаров поздравил педагогов с Днем воспитателя и дошкольного работника
140
В Самаре будет проводиться автоматизированное распределение свободных мест в детсадах
27 сентября 2023  10:53
В Самаре будет проводиться автоматизированное распределение свободных мест в детсадах
153
Дмитрий Азаров обозначил приоритетные направления развития Самарской области
26 сентября 2023  14:02
Дмитрий Азаров обозначил приоритетные направления развития Самарской области
465
Самарцам начали навязывать ненужные услуги по поверке счётчиков
26 сентября 2023  13:29
Самарцам начали навязывать ненужные услуги по поверке счётчиков
867
В Самарской области на две трети сформирован шестой состав региональной Общественной палаты
26 сентября 2023  12:59
В Самарской области на две трети сформирован шестой состав региональной Общественной палаты
391
Весь список