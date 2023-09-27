Молодая сызранка собиралась писать отзывы, но лишилась 98 тысяч

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В Сызрани в отдел полиции обратилась 24--летняя местная жительница с сообщением о хищении принадлежащих ей денежных средств в сумме более 98 тысяч рублей.

Сотрудниками полиции установлено, что потерпевшая на одном из сайтов в сети Интернет с вакансиями увидела объявление о легком заработке. Соискателю предлагали получать деньги за отзывы об отелях и гостиницах в одном из приложений. С целью получения заработка жительница Сызрани прошла по указанной на сайте ссылке, где подала заявку на участие в конкурсе на вакантную должность, указала свой абонентский номер для обратного звонка. Через некоторое время с ней связался неизвестный, который представился специалистом по подбору персонала и сообщил, что для подтверждения личности соискательнице необходимо ввести свои личные данные в анкету на указанном им ресурсе. А так же, для подтверждения серьезности своих намерений работать в компании, установить на телефон "специальное" приложение. Женщина выполнила условия «кадровика», после чего, прождав безрезультатно несколько дней обратной связи и узнав, что на нее оформлен и обналичен неизвестными кредит более чем на 98 000 рублей, поняла, что ее обманули и обратилась в полицию.

В настоящее время по данному факту проводится комплекс оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление лиц, причастных к совершению хищения