Молодая самарчанка перевела с помощью банкомата 1,225 млн рублей мошенникам

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Будьте бдительны!

Мошенники убеждают людей брать кредиты на крупные суммы и переводить деньги на их счета.

В феврале текущего года 23-летней жительнице Самары в течение нескольких дней поступали звонки с информацией о попытках снятия денег с ее банковских счетов и оформления кредита. Звонившие «сотрудники финансового учреждения» и различных "правоохранительных органов" настаивали на том, что для предотвращения данных операций женщине необходимо пойти в банк, самостоятельно оформить кредит и дальше следовать их указаниям. При этом они настоятельно рекомендовали продавцу-кассиру одного из продуктовых супермаркетов не вступать в разговоры с другими людьми и не рассказывать о попытке оформления на ее имя кредита. Девушка не стала перезванивать на «горячую линию» банка, в котором открыты ее счета, и уточнять информацию о подозрительных операциях. Она пошла в ближайшее отделение банка и оформила кредит. Затем, следуя указаниям звонивших, перевела с помощью банкомата 1,225 млн рублей на счет, который продиктовали собеседники по телефону. Лишь после этого она поняла, что стала жертвой мошенников и обратилась в полицию. В настоящее время возбуждено уголовное дело.