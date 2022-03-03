Я нашел ошибку
Главные новости:
В Самарской области из-за праздников изменится расписание электричек
В Самарской области из-за праздников изменится расписание электричек
«Единая Россия» переориентирует работу волонтеров на территорию Донецка и Луганска
«Единая Россия» переориентирует работу волонтеров на территорию Донецка и Луганска
Алиментщик из Самарской области погасил долг перед ребенком, лишившись «яблочного» смартфона
Алиментщик из Самарской области погасил долг перед ребенком, лишившись «яблочного» смартфона
Молодая самарчанка перевела с помощью банкомата 1,225 млн рублей мошенникам
Молодая самарчанка перевела с помощью банкомата 1,225 млн рублей мошенникам
«Единая Россия» поможет подготовить план по поддержке экономики в условиях санкций
«Единая Россия» поможет подготовить план по поддержке экономики в условиях санкций
В Госдуму внесли законопроект о кредитных каникулах для россиян
В Госдуму внесли законопроект о кредитных каникулах для россиян
Названы импортные продукты, оказавшиеся в зоне риска из-за санкций
Названы импортные продукты, оказавшиеся в зоне риска из-за санкций
"АвтоВАЗ" приостановит выпуск автомобилей в Тольятти и Ижевске
"АвтоВАЗ" приостановит выпуск автомобилей в Тольятти и Ижевске
Наверх
Самара  -5 °C, Тольятти  -4 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 103.25
11.5
EUR 114.55
11.64
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Появилась программа Первенства России по греко-римской борьбе среди юниоров в Самаре
В Чапаевске стартовал второй этап муниципального проекта «Движение – жизнь!»
Росгвардейцы организовали флешмоб для пассажиров железнодорожного вокзала Самары
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Март 2022
ПнВтСрЧтПтСбВс
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Молодая самарчанка перевела с помощью банкомата 1,225 млн рублей мошенникам

3 марта 2022 09:36
103
Молодая самарчанка перевела с помощью банкомата 1,225 млн рублей мошенникам

Будьте бдительны!

Мошенники убеждают людей брать кредиты на крупные суммы и переводить деньги на их счета.

В феврале текущего года 23-летней жительнице Самары в течение нескольких дней поступали звонки с информацией о попытках снятия денег с ее банковских счетов и оформления кредита. Звонившие «сотрудники финансового учреждения»  и различных "правоохранительных органов" настаивали на том, что для предотвращения данных операций женщине необходимо пойти в банк, самостоятельно оформить кредит и дальше следовать их указаниям. При этом они настоятельно рекомендовали продавцу-кассиру одного из продуктовых супермаркетов не вступать в разговоры с другими людьми и не рассказывать о попытке оформления на ее имя кредита. Девушка не стала перезванивать на «горячую линию» банка, в котором открыты ее счета, и уточнять информацию о подозрительных операциях. Она пошла в ближайшее отделение банка и оформила кредит. Затем, следуя указаниям звонивших, перевела с помощью банкомата 1,225 млн рублей на счет, который продиктовали собеседники по телефону. Лишь после этого она поняла, что стала жертвой мошенников и обратилась в полицию.  В настоящее время возбуждено уголовное дело.

Теги: Мошенники Уголовное дело

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Самарец хотел купить билеты в театр, но лишился своих сбережений
01 марта 2022, 09:35
Самарец хотел купить билеты в театр, но лишился своих сбережений
Не доверяйте сомнительным сайтам и продавцам товаров и услуг в сети Интернет. Криминал
467
В Самаре задержали мебельного мошенника
26 февраля 2022, 09:47
В Самаре задержали мебельного мошенника
Жертвами мошенничества стали 16 жителей Самарской и Оренбургской областей. Криминал
1050
Самарская пенсионерка из-за мошенников лишилась 430 тысяч рублей
25 февраля 2022, 09:26
Самарская пенсионерка из-за мошенников лишилась 430 тысяч рублей
Будьте бдительны! Остерегайтесь мошеннических схем с использованием сотовой связи. Криминал
734
В центре внимания
Еще 4 061 жителей Самарской области заболели коронавирусом
2 марта 2022  13:36
Еще 4 061 жителей Самарской области заболели коронавирусом
436
На автомобильных дорогах Самарской области вводится временное ограничение движения тяжеловесного транспорта.
2 марта 2022  11:33
На автомобильных дорогах Самарской области вводится временное ограничение движения тяжеловесного транспорта
401
Всю важную информацию самарские чиновники будут транслировать в Телеграм
2 марта 2022  11:02
Всю важную информацию самарские чиновники будут транслировать в Телеграм
853
2 марта в Самаре не будут включаться электросирены 
1 марта 2022  12:00
2 марта в Самаре не будут включаться электросирены 
571
В ходе встречи также обсудили итоги совместной работы за прошлый год, который стал годом восстановления экономики, несмотря на значительное негативное влияние пандемии.
28 февраля 2022  18:29
Представители общественных организаций региона подписали обращение в поддержку Президента России Владимира Путина
2264
Весь список