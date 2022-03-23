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Молодая самарчанка думала, что переводит деньги подруге, а оказалось - мошеннику

23 марта 2022 13:09
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Молодая самарчанка думала, что переводит деньги подруге, а оказалось - мошеннику

18-летняя сотрудница одного из самарских точек общепита в обеденное время получила сообщение в социальной сети сообщение от подруги, которая попросила перевести ей 3 тысячи рублей. Поскольку с просьбой обращался человек не посторонний, обмана девушка не заподозрила, и перевела на счёт запрашиваемую сумму денег.

Когда через некоторое время потерпевшая связалась со знакомой, то узнала, что та на самом деле никаких сообщений не писала и, соответственно, денег в долг не просила. Оказалось, что страницу в социальной сети взломал неизвестный злоумышленник. Пострадавшая от обмана жительница Самары обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело.

Теги: Мошенники Уголовное дело

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