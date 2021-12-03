Молодая самарчанка перевела 17 млн мошенникам

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Будьте бдительны! Сотрудники службы безопасности никогда не станут вас просить переводить деньги на «безопасный счет»!

Так в городе Самаре на мобильный телефон девушки 1997 года рождения, работающей специалистом на одном из пищевых производств, поступил звонок от «сотрудника службы безопасности банка». Злоумышленники убедили доверчивую гражданку в том, что кто-то пытается оформить на ее имя кредиты и украсть эти деньги.

Следуя указаниям мошенников, потерпевшая оформила на свое имя кредит через мобильное банковское приложение, после чего, преступники убедили перевести деньги несколькими платежами на «безопасный счет». Сумма ущерба составила свыше 1700000 рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело.