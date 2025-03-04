Минцифры намерено победить кибермошенников в России в 2025 году

Я нашел ошибку
Главные новости:
В связи с  неблагоприятными погодными условиями.
В Самарской области введено ограничение движения для всех транспортных средств на М-5
Мероприятие проводится в рамках подготовки к Международной историко-просветительской патриотической акции «Диктант Победы».
Самарских школьников и студентов ссузов приглашают к участию в Международной исторической онлайн-игре «1418»
Управляющая организация обязана счищать снег и наледь с тех балконных козырьков, которые были предусмотрены проектом многоквартирного дома.
Снег и наледь на балконных козырьках: обязанность по очистке таких конструкций лежит не только на УК, но и на собственниках жилья
7 марта, в 17:00, в галерее ремесел агентства социокультурных технологий пройдет праздничное дефиле «Мозаика весны».
«Мозаика весны»: самарский гипюр вдохновляет дизайнеров
Историческая база содержит копии публикаций периодических изданий военных лет: «Правды», «Известий», «Литературной газеты», «Огонька», а также подпольных газет партизан Белоруссии.
Читателям самарских библиотек открыт доступ к газетам времен Великой Отечественной войны
На новом оборудовании работают два специалиста в разные смены. Осмотр пациентов проводится по предварительной записи по направлению врача.
В Самарскую городскую поликлинику №13 поступил новый УЗИ-аппарат
Теперь около 10 тысяч жителям поселка и ближайших территорий оказывают экстренную и неотложную медицинскую помощь отдельная бригада службы скорой. Это решение принято в ходе встречи с местными жителями.
В поселке Рощинский начал работать пост скорой помощи
1200 дронов для наших бойцов.
В Самаре ветеран СВО помогает создавать беспилотники для отправки на передовую
Наверх
Самара  -3 °C, Тольятти  -2 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 89.25
0.99
EUR 92.85
1.28
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В «ЗИМ Галерее» пройдет лекция о женщинах-архитекторах Самары
В музее "Заварка" пройдет лекция «Женская благотворительность в Самаре на рубеже XIX-XX века»
В Самаре прошел праздничный концерт ко Дню защитника Отечества и Международному женскому дню
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Март 2025
ПнВтСрЧтПтСбВс
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Минцифры намерено победить кибермошенников в России в 2025 году

4 марта 2025 14:00
231
Минцифры намерено победить кибермошенников в России в 2025 году

Минцифры РФ рассчитывают полностью решить проблему кибермошенничества в России в 2025 году. Об этом сообщил замминистра цифрового развития Иван Лебедев в Совете Федерации.

Он добавил, что в данный момент РФ борется не с отдельными лицами, а с целыми группировками мошенников, действующих при поддержке недружественных стран.

"Мы точно понимаем, что сегодня путем комплекса мер, в 2025 году, мы сможем создать условия, при которых полномасштабно закроем эту проблему", – приводит слова Лебедева ТАСС.

Для окончательного решения проблемы бороться с кибермошенничеством необходимо на совершенно новом уровне, считает замминистра. Он отметил, что ведомство проводит по этому вопросу закрытые совещания, о содержании которых он говорить не может.

Прямой ущерб от киберпреступлений в России достигает суммы в 160 миллиардов рублей, также отметил Лебедев.

Ранее в Москве водитель такси спас средства пенсионерки и помог задержать телефонных мошенников, об этом он рассказал в эфире телеканала "Россия".

Банковские организации России будут выявлять сотрудников, оказывающих помощь мошенникам в оформлении кредита на жертв, нововведение одобрено на заседании экспертного совета Банка России.

Теги: Мошенники

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Геймер из Отрадного лишился 80 тысяч рублей из-за мошенников
04 марта 2025, 10:57
Геймер из Отрадного лишился 80 тысяч рублей из-за мошенников
Мошенник убедил его в том, что для успешного прохождения игроку требуется передать четырехзначный код.  Криминал
250
Самарец перевел 3,5 млн мошеннику, который назвался руководителем
03 марта 2025, 11:59
Самарец перевел 3,5 млн мошеннику, который назвался руководителем
Он предлогом утечки персональных данных работников предприятия убедил перевести все сбережения на «безопасный счет». Криминал
1059
Житель Похвистнева из-за мошенников едва не лишился 600 тысяч рублей
02 марта 2025, 11:47
Житель Похвистнева из-за мошенников едва не лишился 600 тысяч рублей
К счастью, финансовая организация автоматически отклонила подозрительную заявку. Криминал
519
В центре внимания
5 марта в Самарской области включат сирены
4 марта 2025  13:31
5 марта в Самарской области включат сирены
241
Губернатор подчеркнул, что бюджет должен рассматриваться не только как источник финансирования, но и как программный документ, отражающий достижение целей региона. 
3 марта 2025  21:44
Вячеслав Федорищев дал поручения по новым походам к бюджетной политике региона
442
В Самару прибыли еще три трамвая
3 марта 2025  13:59
В Самару прибыли еще три трамвая "Львенок"
524
Открытый прием предпринимателей пройдет в Самаре
3 марта 2025  12:37
Открытый прием предпринимателей пройдет в Самаре
558
В Самаре продолжается работа по ликвидации незаконной торговли
3 марта 2025  11:22
В Самаре продолжается работа по ликвидации незаконной торговли
667
Весь список