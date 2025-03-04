Минцифры намерено победить кибермошенников в России в 2025 году

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Минцифры РФ рассчитывают полностью решить проблему кибермошенничества в России в 2025 году. Об этом сообщил замминистра цифрового развития Иван Лебедев в Совете Федерации.

Он добавил, что в данный момент РФ борется не с отдельными лицами, а с целыми группировками мошенников, действующих при поддержке недружественных стран.

"Мы точно понимаем, что сегодня путем комплекса мер, в 2025 году, мы сможем создать условия, при которых полномасштабно закроем эту проблему", – приводит слова Лебедева ТАСС.

Для окончательного решения проблемы бороться с кибермошенничеством необходимо на совершенно новом уровне, считает замминистра. Он отметил, что ведомство проводит по этому вопросу закрытые совещания, о содержании которых он говорить не может.

Прямой ущерб от киберпреступлений в России достигает суммы в 160 миллиардов рублей, также отметил Лебедев.

Ранее в Москве водитель такси спас средства пенсионерки и помог задержать телефонных мошенников, об этом он рассказал в эфире телеканала "Россия".

Банковские организации России будут выявлять сотрудников, оказывающих помощь мошенникам в оформлении кредита на жертв, нововведение одобрено на заседании экспертного совета Банка России.