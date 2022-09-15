мешочки с героином у пассажира изъяли на посту в Зеленовке

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Сотрудники ДПС ОГИБДД ОМВД России по Ставропольскому району в ходе несения службы на посту возле села Зеленовка остановили легковой автомобиль для проверки документов.

В ходе общения полицейские обратили внимание, что пассажир автомобиля заметно нервничает, в связи с чем было принято решение о проведение личного досмотра мужчины и досмотра транспортного средства.

В присутствии понятых полицейские обнаружили и изъяли из заднего кармана чехла водительского сиденья пакет с маленькими свертками внутри. Пассажир легковушки признался, что пакет принадлежит ему. Молодого человека доставили в отдел МВД России по Ставропольскому району для дальнейшего разбирательства. Изъятое было направлено на экспертизу в ЭКЦ ГУ МВД России по Самарской области.

Внутри свертков, согласно справке об исследовании находилось наркотическое средство героин общей массой 179 граммов, что относится к крупному размеру.

Задержанный - 23-летний гражданин соседней Республики регистрации, на территории РФ не имеет, ранее не судим.

В настоящее время следственным отделом ОМВД России по Ставропольскому району в отношении гражданина возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 30 ч. 3, ч. 4 ст. 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации покушение на «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». Санкцией данной статьи предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет.

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в заключения под стражу.

Полицейские выясняют каналы поставки наркотика на территорию Самарской области.

Сотрудники полиции призывают граждан быть ответственными и проявлять активную гражданскую позицию в вопросе выявления и пресечения правонарушений и преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств. Незамедлительно сообщайте в полицию обо всех подозрительных случаях и личностях, замеченных вами на улицах и в подъездах жилых домов, возможно осуществляющих распространение или потребление запрещенных веществ. Обезопасьте себя и своих близких от смертельной угрозы.