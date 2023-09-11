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Mercedes-Benz перевозил мефедрон в Тольятти

11 сентября 2023 10:37
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Mercedes-Benz перевозил мефедрон в Тольятти

Сотрудники Госавтоинспекции на контрольно-пропускном пункте «Рубеж» в городе Тольятти остановили для проверки документов таксиста, управляющего автомобилем Mercedes-Benz.

Во время проведения административной процедуры полицейские обратили внимание на пассажира, который при виде патрульных начал вести себя неадекватно, заметно нервничал и бросил на пол автомобиля сверток. Госавтоинспекторы проверили у него документы, удостоверяющие личность, и в присутствии понятых с коврика под пассажирским сиденьем изъяли сверток с порошкообразным веществом.

Сотрудники Госавтоинспекции передали информацию о задержании в дежурную часть, на место прибыла следственно-оперативная группа. Задержанного доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. 

Изъятое полицейские направили в Экспертно-криминалистический отдел Управления МВД России по г. Тольятти. Исследование показало, что вещество является наркотическим средством мефедрон в значительном размере.

В ходе опроса ранее не судимый мужчина 1993 года рождения пояснил, что приобрел наркотики через сеть Интернет, для личного употребления, без цели сбыта.

Возбуждено уголовное дело.

Теги: Стоп Наркотик

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