Mercedes-Benz перевозил мефедрон в Тольятти

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Сотрудники Госавтоинспекции на контрольно-пропускном пункте «Рубеж» в городе Тольятти остановили для проверки документов таксиста, управляющего автомобилем Mercedes-Benz.

Во время проведения административной процедуры полицейские обратили внимание на пассажира, который при виде патрульных начал вести себя неадекватно, заметно нервничал и бросил на пол автомобиля сверток. Госавтоинспекторы проверили у него документы, удостоверяющие личность, и в присутствии понятых с коврика под пассажирским сиденьем изъяли сверток с порошкообразным веществом.

Сотрудники Госавтоинспекции передали информацию о задержании в дежурную часть, на место прибыла следственно-оперативная группа. Задержанного доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Изъятое полицейские направили в Экспертно-криминалистический отдел Управления МВД России по г. Тольятти. Исследование показало, что вещество является наркотическим средством мефедрон в значительном размере.

В ходе опроса ранее не судимый мужчина 1993 года рождения пояснил, что приобрел наркотики через сеть Интернет, для личного употребления, без цели сбыта.

Возбуждено уголовное дело.