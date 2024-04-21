Механизатора из Самарской области провели мошенники и получили от этого более 3 млн

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45-летнему жителю одного из сел Пестравского района в одном из мессенджеров поступило сообщение от неизвестного, который представился брокером финансовой организации и рассказал, что мужчина, работающий механизатором, владелец банковской карты по условиям которой, он может с большой скидкой приобрести акции крупной компании.

В ходе диалога ему предложили в течении нескольких дней дополнять свой действующий пакет одной акцией с высоким процентом роста, а буквально через неделю продать все и получить свыше миллиона рублей, не прилагая особых усилий. Доверившись «новому знакомому» заинтересованный сельчанин представил ему данные от своего личного кабинета банка для регистрации на сайте биржи. «Брокер» заверил мужчину, что регистрация и и первая покупка прошли успешно и сообщил, что свяжется с ним через неделю, чтобы помочь совершить продажу пакета акций и отключился. Через несколько часов с его счета произошло списание более 3 млн. рублей. Мужчина осознал, что стал жертвой мошенника и обратился за помощью в полицию. Возбуждено уголовное дело.