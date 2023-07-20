Медсестра из Сызрани отдала мошеннику почти полмиллиона рублей

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Жительнице Сызрани 1975 года рождения, работающей в одном из медицинских учреждений города, поступил звонок от неизвестного, который представился сотрудником одного из банков и сообщил, что с ее счета мошенники пытаются снять все денежные средства. Слова звонившего женщина не приняла всерьез, но, когда незнакомец позвонил на следующий день и предупредил, что мошенники уже начали переводить определенные суммы с ее карты, решила последовать инструкции якобы сотрудника банка. Женщина перевела на «безопасный» счет почти полмиллиона рублей, и только когда собеседник перестал выходить на связь, поняла, что ее обманули мошенники. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Полицейские напоминают гражданам, что сотрудники настоящей службы безопасности банка никогда не звонят своим клиентам с информацией о подозрительных действиях с банковской картой (несанкционированное списание, оформление кредита без ведома владельца карты); в телефонном разговоре не просят назвать реквизиты карт, персональные данные и суммы, хранящиеся на счетах; не предлагают снимать деньги со счетов и переводить их на так называемые «безопасные счета».

При поступлении подобных звонков следует прервать разговор.

Будьте бдительны и расскажите об этих и других правилах безопасности своим родным, близким и друзьям.