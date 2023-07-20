Я нашел ошибку
Главные новости:
Самарская студентка доказала возможность исследования Фобоса с помощью "космического лифта"
Самарская студентка доказала возможность исследования Фобоса с помощью "космического лифта"
Жительница в Похвистнево рассказала про приставания соседа сожителю, и тот взялся за нож
Жительница в Похвистнево рассказала про приставания соседа сожителю, и тот взялся за нож
День народного фольклора отметят в Этнопарке Дружбы Народов в Самаре
День народного фольклора отметят в Этнопарке Дружбы Народов в Самаре
самарцы чаще всего на чай оставляют в ресторанах, а больше всего — в отелях
Самарцы чаще всего на чай оставляют в ресторанах, а больше всего — в отелях
У самарца накопился долг по алиментам в размере 1,2 миллиона рублей
У самарца накопился долг по алиментам в размере 1,2 миллиона рублей
В Самарской области обещают сильный ветер
В Самарской области обещают сильный ветер
Медсестра из Сызрани отдала мошеннику почти полмиллиона рублей
Медсестра из Сызрани отдала мошеннику почти полмиллиона рублей
Самара названа самым «сладким» городом для гастрономического путешествия
Самара названа «сладким» городом для гастрономического путешествия
Наверх
Самара  +29 °C, Тольятти  +29 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 91.2
0.51
EUR 102.44
0.41
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Самарцев и гостей города приглашают на День семьи в Самарский зоопарк
В Тольятти супружеская пара, потерявшая работу в УК из-за жалобы соседа, подожгла его машину
В Музее Алабина откроется выставка о Леонардо Да Винчи
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Медсестра из Сызрани отдала мошеннику почти полмиллиона рублей

20 июля 2023 09:56
84
Медсестра из Сызрани отдала мошеннику почти полмиллиона рублей

 

Жительнице Сызрани 1975 года рождения, работающей в одном из медицинских учреждений города, поступил звонок от неизвестного, который представился сотрудником одного из банков и сообщил, что с ее счета мошенники пытаются снять все денежные средства. Слова звонившего женщина не приняла всерьез, но, когда незнакомец позвонил на следующий день и предупредил, что мошенники уже начали переводить определенные суммы с ее карты, решила последовать инструкции якобы сотрудника банка. Женщина перевела на «безопасный» счет почти полмиллиона рублей, и только когда собеседник перестал выходить на связь, поняла, что ее обманули мошенники. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Полицейские напоминают гражданам, что сотрудники настоящей службы безопасности банка никогда не звонят своим клиентам с информацией о подозрительных действиях с банковской картой (несанкционированное списание, оформление кредита без ведома владельца карты); в телефонном разговоре не просят назвать реквизиты карт, персональные данные и суммы, хранящиеся на счетах; не предлагают снимать деньги со счетов и переводить их на так называемые «безопасные счета».

При поступлении подобных звонков следует прервать разговор.

Будьте бдительны и расскажите об этих и других правилах безопасности своим родным, близким и друзьям.

 

Теги: Мошенники

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Самарец перевел 1,1 млн, который копил дочери на свадьбу, мошенникам
19 июля 2023, 11:36
Самарец перевел 1,1 млн, который копил дочери на свадьбу, мошенникам
Убедившись, что все денежные средства «спасены» звонящий отправил доверчивого собеседника в черный список. Криминал
270
В Сергиевском районе сотрудники патрульно-постовой службы полиции при содействии дружинников провели акцию «Стоп, мошенник!»
19 июля 2023, 10:01
В Сергиевском районе сотрудники ППС при содействии дружинников провели акцию «Стоп, мошенник!»
Общаясь с горожанами, организаторы акции призвали каждого быть осторожным при использовании банковских карт. Происшествия
358
с помощью чат-ботов преступники стали массово создавать фото фейковых карт
19 июля 2023, 09:31
С помощью чат-ботов преступники стали массово создавать фото фейковых карт
Преступники взламывают аккаунт человека в мессенджере и просят от его имени знакомых перевести деньги на счет в банке. Криминал
254
В центре внимания
Комитет Госдумы не поддержал проект о длинных выходных на майские праздники
19 июля 2023  12:10
Комитет Госдумы не поддержал проект о длинных выходных на майские праздники
327
В Самарской области почти 200 выпускников набрали самые высокие результаты ЕГЭ
18 июля 2023  10:56
В Самарской области почти 200 выпускников набрали самые высокие результаты ЕГЭ
477
Центр «Мой бизнес» Самарской области отметили за поддержку федеральных проектов
18 июля 2023  10:07
Центр «Мой бизнес» Самарской области отметили за поддержку федеральных проектов
549
Дмитрий Азаров обратился к жителям региона по случаю Дня металлурга
16 июля 2023  11:18
Дмитрий Азаров обратился к жителям региона по случаю Дня металлурга
744
500 новых рабочих мест открыто в Самаре благодаря запуску контакт-центра Почты России.
14 июля 2023  16:32
Дмитрий Азаров открыл в Самаре федеральный центр поддержки клиентов Почты России
1937
Весь список