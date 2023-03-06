Машинист электропоезда в Самарской области перевел мошенникам более 1 миллиона рублей

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52-летнему жителю Самарской области на телефон позвонил неизвестный, представившийся работником финансового учреждения и сообщил, что в целях защиты денежных средств от преступных посягательств мошенников, которые якобы пытаются оформить кредит на его имя, необходимо перевести деньги на безопасный счет. Мужчина поверил специалисту и выполнив действия под его диктовку, перевел на продиктованные счета денежные средства в сумме 1 041 000 рублей.

После совершения финансовых операций разговор был прекращен. Вскоре мужчина понял, что стала жертвой мошенников и сообщил о произошедшем в полицию. Возбуждено уголовное дело. В настоящее время сотрудниками полиции проводится комплекс мероприятий, направленных на установление и задержание лиц, причастных к противоправному деянию. Сотрудники полиции рекомендуют при поступлении подобных звонков прервать разговор.

Будьте бдительны и расскажите об этих и других правилах безопасности своим родным, близким и друзьям.