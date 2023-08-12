Лжесотрудники Госуслуг и полиции обманули водителя из Новокуйбышевска

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Сотрудники настоящей службы безопасности никогда не звонят своим клиентам! Будьте бдительны!



Жителю Новокуйбышевска 1964 года рождения, работающему водителем, позвонил неизвестный и представился сотрудником службы безопасности сервиса Госуслуг. Незнакомец сообщил, что ему, как сотруднику сервиса, стало известно о том, что мошенники пытаются оформить на его имя кредит и снять с банковской карты все деньги, используя персональные данные. Через некоторое время мужчине поступил еще один звонок от якобы сотрудника правоохранительных органов, который подтвердил факт мошеннических действий. Чтобы не потерять денежные средства, хранившиеся на карте, житель региона перевел на безопасный счет 800 тысяч рублей. После этого и «сотрудники сервиса» и «сотрудник полиции» перестали выходить на связь, а мужчина понял, что его обманули мошенники и обратился в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело.