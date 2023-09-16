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Лжесотрудник правоохранительных органов "развел" самарскую пенсионерку на миллион рублей

16 сентября 2023 13:30
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"Лжесотрудник"правоохранительных органов "развел" самарскую пенсионерку на миллион рублей

В дежурную часть У МВД России по г. Самаре с заявлением по факту мошенничества обратилась 60-летняя пенсионерка. 

По словам потерпевшей, ей поступил телефонный звонок от мужчины, представившегося  сотрудником правоохранительных органов, который сообщил, что в целях защиты денежных средств, находящихся на банковском счете, их необходимо перевести на «безопасный счет». 

Женщина поверила звонившему и перевела на продиктованный счет денежные средства в сумме более 1 миллиона рублей. 

После совершения финансовых операций «сотрудник» перестал выходить на связь. Женщина  поняла, что стала жертвой мошенников. Возбуждено уголовное дело. 

Сотрудники полиции рекомендуют никогда не терять бдительности. При поступлении подобных звонков необходимо прервать разговор и обратиться в службу банка.

Теги: Мошенники

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