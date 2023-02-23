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Лжепродавец когтеточек из Москвы обманул самарчанку

23 февраля 2023 11:12
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лжепродавец когтеточек из Москвы обманул самарчанку

Отделом дознания Управления МВД России по городу Самаре завершено расследование уголовного дела в отношении 32-летнего маркетолога из Московской области, обвиняемого в совершении мошенничества посредством сети Интернет. Мужчину задержали на территории Московской области сотрудники оперативно-сыскного отдела уголовного розыска и отдела дознания городского Управления МВД России в ходе служебной командировки.

Как установили полицейские, в конце 2021 года житель города Красногорск Московской области разместил в одной из социальных сетей объявление о продаже когтеточек. Через некоторое время на предложение откликнулась жительница Самары. По договоренности с продавцом она перевела более 4000 рублей на указанный абонентский номер. После того как женщина осуществила перевод денежных средств, она направила продавцу скриншот совершенной ею оплаты и попросила у собеседника сообщить ей трек-номер для того, чтобы отслеживать перемещение ее посылки в приложении. Но в ответ ей сообщили, что данный номер не отслеживается. Затем продавец на многочисленные вопросы покупательницы сообщил, что посылку на почте не приняли, и оплаченный ею товар направит в ее адрес позже. По истечении месяца покупатель попросила вернуть ей денежные средства, так как товар она не получила. В ходе беседы с продавцом ей все время обещали, что с ней свяжется директор и обсудит условия возврата денежных средств. Впоследствии продавец перестал выходить на связь.

Уточнив у потерпевшей обстоятельства произошедшего, сотрудники полиции провели комплекс оперативных мероприятий и установили местонахождение подозреваемого. Вину в совершении мошеннических действий мужчина признал полностью и рассказал, что для получения денежных средств использовал банковскую карту своей матери. Причиненный потерпевшей 1995 года рождения ущерб мужчина возместил в полном размере.

Теги: Мошенники

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