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Лжепродавец из Москвы обманул самарца

25 февраля 2023 12:38
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Лжепродавец из Москвы обманул самарца

 Получив деньги, продавец не доставил товар, деньги не вернул и перестал выходить на связь.

В Самаре завершено расследование уголовного дела в отношении 22-летнего жителя Москвы, обвиняемого в совершении мошенничества посредством сети Интернет.

Как установили полицейские, в 2021 году молодой человек разместил на одной из Интернет-площадок объявление о продаже часов, которые ему ранее дарила девушка. Через несколько дней на предложение откликнулся мужчина, который предложил продавцу оплату товара через расчетный счет Интернет-сайта. Однако на следующий день ему пришло сообщение от продавца с просьбой отменить безопасную сделку и переслать ему деньги за часы на номер банковской карты. Покупатель согласился и перевел 2725 рублей. В обозначенные сроки продавец не доставил товар и перестал выходить на связь. Житель Самары обратился за помощью в полицию.

Полицейские в ходе оперативно-разыскных мероприятий установили личность и местонахождение подозреваемого. Задержали его на территории г. Москва сотрудники оперативно-сыскного отдела уголовного розыска и отдела дознания Управления МВД России по г. Самаре в ходе служебной командировки. Вину в совершении мошеннических действий молодой человек признал полностью и рассказал, что для получения денежных средств использовал свою банковскую карту. Перечисленные деньги он потратил на еду в ресторане быстрого питания и оплату мобильных услуг, а часы позже он перепродал другому человеку.

В настоящее время ранее не судимому жителю г. Москва предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество». Уголовное дело вместе с обвинительным актом направлено в прокуратуру г. Самары. Причиненный потерпевшему 1984 года рождения ущерб обвиняемый возместил в полном объеме.

 

Теги: Уголовное дело

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