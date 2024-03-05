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Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Кондитер из Тольятти "подарила" мошенникам почти 500 тыс. рублей

5 марта 2024 11:56
116
Кондитер из Тольятти "подарила" мошенникам почти 500 тыс. рублей

35-летней жительнице города Тольятти, работающей кондитером,  в одном из мессенджеров написал незнакомец, представился сотрудником компании сотовой связи и предложил поставить на телефон «защиту» от мошеннических действий. Женщина не стала доверять собеседнику и прекратила с ним общение. Через некоторое время ей написали с другого аккаунта якобы сотрудники службы безопасности, сообщив что на ее счете замечена «подозрительная активность».

Тольяттинка снова не повелась на уловки мошенников, но спустя еще час ей поступило сообщение от    сотрудника сервиса Госуслуг, который пояснил: злоумышленники завладели всеми ее личными данными, взломав аккаунт в сервисе, и даже знают пароли от банковских карт, и чтобы не потерять накопления их нужно отправить на безопасный счет. Женщина поспешила «спасти» сбережения и перечислила почти 500 тысяч рублей на счет мошенника. После того, как собеседник перестал выходить на связь, она поняла, что ее обманули, и обратилась за помощью в полицию.

Теги: Мошенники

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