Кинолог в Самаре на улице выследил мужчину с наркотиками

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В начале текущего месяца оперативники ОНК отдела полиции по Советскому району УМВД России по Самаре совместно с коллегами из Центра кинологической службы провели на территории города совместный рейд, направленный на противодействие незаконного оборота наркотиков. Во время проведения мероприятия на одной из улиц служебная собака путем условного знака указала на одного из прохожих, который, увидев полицейских, резко изменил маршрут движения и попытался скрыться быстрым шагом.

После непродолжительного преследования сотрудники полиции задержали мужчину, в ходе личного досмотра в присутствии понятых у которого, обнаружили и изъяли сверток с порошкообразным веществом светлого цвета. Изъятое сотрудники полиции направили на исследование в Экспертно-криминалистический центр ГУ МВД России по Самарской области, по результатам которого установлено, что представленное на экспертизу вещество является наркотическим средством – героин в значительном размере.

При опросе 43-летний, ранее судимый за незаконный оборот наркотиков злоумышленник в содеянном сознался и пояснил, что приобрел наркотики через сеть Интернет-магазин для собственного употребления.Отделом дознания отдела полиции по Советскому району УМВД России по г. Самара в отношении мужчины возбуждено уголовное дело.