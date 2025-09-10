Испугавшись уголовной ответственности, житель Самарского региона отдал аферистам более 1 млн рублей

110

По данным следствия, 80-летнему жителю региона, в течение нескольких дней поступило более десятка телефонных звонков от неизвестных. Сначала аферисты представлялись работниками службы безопасности банка и сообщили, что кто-то украл персональные данные мужчины и произвел от его имени переводы в пользу ВСУ. Потом неизвестные представились работниками правоохранительных органов и пригрозили возбуждением уголовного дела за содействие террористической деятельности.

Пенсионер испугался. В спешке он снял все имеющиеся у него сбережения – более 1 000 000 рублей. По инструкции звонивших, житель региона передал деньги неизвестной женщине в подъезде многоквартирного дома, в котором он проживает.

Когда мужчина понял, что не сможет вернуть деньги, обратился за помощью в полицию. По данному факту возбудили уголовное дело.