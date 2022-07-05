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Ирина Волк: Подозреваемый в убийствах дальнобойщиков, совершенных в 1998 и 2008 году, задержан сотрудниками полиции

5 июля 2022 12:48
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Ирина Волк: Подозреваемый в убийствах дальнобойщиков, совершенных в 1998 и 2008 году, задержан сотрудниками полиции

МВД Медиа со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк сообщает:

«Сотрудниками Главного управления уголовного розыска МВД России совместно с коллегами из Республики Башкортостан, Самарской и Челябинской областей задержан подозреваемый в убийствах дальнобойщиков. Оперативно-розыскные мероприятия проводились во взаимодействии с УФСБ России по Челябинской области и СУ СК России по Республике Башкортостан.

По имеющейся информации, в мае 2008 года на трассе в Салаватском районе Республики Башкортостан было совершено нападение на дальнобойщика – жителя города Санкт-Петербурга. По дороге он взял попутчика, между мужчинами завязался разговор. В какой-то момент пассажир достал самодельное огнестрельное оружие и выстрелил водителю в живот. Злоумышленник не нашёл в кабине денежных средств, поэтому похитил два мобильных телефона и скрылся», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

На месте происшествия были обнаружены биологические следы нападавшего. Они были изъяты и помещены в базу данных МВД России.

«В результате работы по раскрытию преступлений прошлых лет по информации следователя-криминалиста отдела криминалистики СУ СК России по Самарской области сотрудниками уголовного розыска во взаимодействии со следователями по изъятым следам была установлена личность нападавшего. Им оказался 45-летний житель Челябинской области. Подозреваемый был задержан и сознался в содеянном.

В ходе дальнейшей работы выяснилось, что злоумышленник также может быть причастен к аналогичному преступлению, совершенному в 1998 году в Самарской области.

В настоящее время фигурант заключен под стражу. Проводятся мероприятия по установлению иных эпизодов его преступной деятельности», - уточнила Ирина Волк.

 

Теги: Убийство

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