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Квитанции ЖКХ начнут приходить по новым правилам

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Квитанции ЖКХ начнут приходить по новым правилам

Правительство внесло в Госдуму законопроект, который кардинально меняет правила доставки коммунальных платежек. Теперь квитанции за ЖКУ смогут приходить россиянам прямо в личный кабинет на портале «Госуслуги». Для миллионов жителей страны это означает возможный отказ от привычных бумажных бланков, сообщает Финансы Mail.

Документ предполагает, что электронная доставка квитанций станет доступна для всех пользователей, зарегистрированных на «Госуслугах». Если человек не напишет отказ от нового формата, платежные документы будут поступать напрямую в личный кабинет. Бумажные экземпляры в таком случае дополнительно направлять перестанут.

Главный вопрос, который волнует многих, — судьба бумажных квитанций для пожилых людей и тех, кто не пользуется интернетом.

Разработчики инициативы ранее пояснили: доставка бумажных платежек сохранится для граждан, не зарегистрированных на портале «Госуслуги», а также для льготных категорий. Получать такие документы они смогут бесплатно, как и раньше.

Переход на электронный формат в первую очередь рассчитан на тех, кто уже активно пользуется государственными онлайн-сервисами. При этом у граждан останется возможность самостоятельно выбрать наиболее удобный способ получения квитанций.

По мнению специалистов, внедрение электронных платежек позволит сократить расходы на печать и доставку документов, а также ускорит цифровизацию жилищно-коммунальной сферы.

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