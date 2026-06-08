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Минцифры хочет ввести обязательное подтверждение возраста на онлайн-платформах

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Минцифры хочет ввести обязательное подтверждение возраста на онлайн-платформах

Минцифры РФ рассматривает возможность введения возрастной идентификации на онлайн-платформах.

По словам главы ведомства Максута Шадаева, этот вопрос уже входит в «ближайшую повестку». Он отметил, что многие развитые страны, включая государства Европы, уже движутся в сторону более жесткого регулирования и возрастных ограничений в интернете.

В целом сейчас, я думаю, ближайшая повестка – это все-таки вопрос встраивания механизмов возрастной идентификации в платформы. Этот вопрос точно перед нами встанет.

— Максут Шадаев

В качестве одного из примеров Минцифры изучает опыт Roblox, где уже внедрены механизмы возрастной идентификации пользователей. Каким именно образом такая система может заработать в России и каких платформ коснется, пока не уточняется, пишет Интерфакс.

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