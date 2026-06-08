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195 тыс. японцев рекомендовано эвакуироваться из-за угрозы цунами

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195 тыс. японцев рекомендовано эвакуироваться из-за угрозы цунами

По меньшей мере 195 тыс. японцев, проживающих в прибрежных районах нескольких регионов Японии, для которых объявлена угроза цунами высотой до 1 метра после землетрясения магнитудой 8,1 у берегов Филиппин, получили рекомендацию об эвакуации. Об этом сообщило агентство Kyodo.

Ранее национальное метеорологическое управление Японии предупредило об угрозе цунами в отношении островов юго-западной префектуры Окинава, островов Кюсю и Сикоку, а также побережья Тихого океана на острове Хонсю вплоть до префектуры Ибараки.

Рекомендация об эвакуации касается жителей 10 префектур, в том числе соседней с Токио префектуры Тиба, пишет ТАСС. 

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