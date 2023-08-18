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Иностранцы-наркокурьеры пошли под суд в Сызрани

18 августа 2023 10:50
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Иностранцы-наркокурьеры пошли под суд в Сызрани

Полицейские изъяли из незаконного оборота героин в крупном размере.

Следственным отделом МУ МВД России «Сызранское» окончено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении двух иностранных граждан, совершивших 11 эпизодов преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств.

В ходе следствия установлено, что в марте 2023 года ранее не судимый мужчина 1998 года рождения и его знакомый 2002 года рождения, не имеющие постоянной регистрации и места жительства на территории Российской Федерации, с целью совершения противоправной деятельности, связанной с незаконным сбытом наркотических средств и получения финансовой выгоды, прибыли на территорию Самарской области из Ульяновска.

Согласно договоренности с неустановленным лицом, общение с которым проходило посредством переписки в месенджере, уроженцы одной из соседних республик занимались сбытом героина. Забрав из тайника пакетики с запрещенным веществом, они в течение дня раскладывали в различных местах закладки, фиксировали и передавали координаты неустановленному лицу, которое, в свою очередь, оплатило им съемную квартиру и перечислило «заработную плату» в размере 10 тысяч рублей.

Противоправная деятельность фигурантов пресечена сотрудниками патрульно-постовой службы в ходе патрулирования территории гаражного массива, расположенного на ул. Ульяновское шоссе в Сызрани. 

Задержанным предъявлено обвинение в совершении 11 преступлений, предусмотренных п. а, б ч.3 ст.228.1, ч.3 ст.30 п. г ч.4 ст.228.1 УК РФ.

По ходатайству органа следствия, судом в отношении всех фигурантов избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным по нему обвинительным заключением в отношении иностранных граждан направлено в суд для рассмотрения по существу.

Теги: Стоп Наркотик

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