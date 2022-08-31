Иностранец в Тольятти хранил в арендованной квартире героин и метадон

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Сотрудники полиции Тольятти задержали жителя соседней республики, подозреваемого в незаконном обороте наркотических средств.



В августе текущего года сотрудникам Отдела по контролю за оборотом наркотиков отдела полиции № 21 У МВД России по г. Тольятти поступила оперативная информация о том, что 24-летний мужчина распространяет наркотические средства, размещая их в тайниках-закладках во дворах жилых домов на территории г. Тольятти.



В ходе проведения оперативных мероприятий, сотрудники полиции при силовой поддержке бойцов спецподразделения «Гром», возле жилого дома на ул. Полякова, задержали мужчину. В ходе досмотра, в присутствии понятных, был обнаружен и изъят из его одежды сверток с порошкообразным веществом.



В ходе обследования квартиры, расположенной в Автозаводском районе Тольятти, арендованной задержанным, полицейские обнаружили и изъяли в вентиляционной вытяжке один пакет из полимерного материала с порошкообразным веществом, а в кухонном столе полиэтиленовых пакетов с веществом светлого цвета.



Согласно исследованию, проведенному в Экспертно-криминалистическом отделе У МВД России по г. Тольятти установлено, что все изъятые свертки содержат вещество, которое является наркотическим - героин, общей массой свыше 555 грамм, что соответствует особо крупному размеру и метадон - общей массой 243.40 грамма.



По данным сотрудников полиции, уроженец ближнего зарубежья ранее не привлекался к уголовной ответственности, официально не трудоустроен, наркотики приобрел через сеть Интернет с целью дальнейшей реализации методом тайников–закладок на территории Тольятти и области.



Отделом по расследованию преступлений, совершенных на территории Автозаводского района СУ У МВД России по г. Тольятти, в отношении задержанного возбуждено два уголовных дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, ч.4,5 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном и особо крупном размерах).



По ходатайству органа следствия, судом мужчине избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Оперуполномоченные полиции устанавливают причастность подозреваемого к аналогичным преступлениям. Расследование продолжается.



Сотрудники полиции напоминают, что обо всех ставших известными фактах распространения, употребления и хранения наркотических средств можно сообщить:

- в ближайший отдел полиции или по телефону 102;

- на телефон дежурной части ГУ МВД России по Самарской области: 8(846) 278-22-22, 8(846) 278-22-23;

- на официальный интернет-сайт https://63.мвд.рф через сервис «Прием обращений».