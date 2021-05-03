Иностранец делал в Самаре закладки с наркотиками

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В Самаре перед судом предстанет мужчина по обвинению в сбыте запрещенных веществ и легализации денежных средств, приобретенных преступным путём.

Как следует из материалов уголовного дела, 36-летний гражданин одной из стран ближнего зарубежья, временно проживающий на территории Самары, при помощи интернета и мобильного телефона принимал информацию о местонахождении на территории региона крупных тайников-закладок с наркотиками. Затем злоумышленник привозил запрещённые вещества домой, где фасовал их и создавал новые тайники с небольшими партиями «товара». Таким образом, по версии следствия, в период с июня по сентябрь прошлого года, обвиняемый сбыл около 200 граммов мефедрона, порядка 100 граммов метамфетамина и около 7 граммов амфетамина на территории Самарского региона.

23 сентября 2020 года мужчину задержали сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии в момент, когда он приехал за очередной партией наркотика - 150 граммами мефедрона. Данная «закладка» находилась в лесном массиве на территории Красноглинского района Самары. Из его квартирые изъяли банковские карты, ноутбук, сим-карты, множество полиэтиленовых пакетов, электронные весы и паяльную установку для спайки полиэтиленовых пакетов.

Следователями установлено, что обвиняемый получал деньги от продажи наркотиков на банковских счет, затем выводил их на биржу, где под видом покупки-продажи ценных бумаг получал деньги на свою банковскую карту. Таким образом обвиняемый легализовал более 200 тысяч рублей, полученных в результате реализации наркотиков.

Отделом по расследованию преступлений, совершенных на территории Красноглинского района СУ Управления МВД России по г. Самаре возбуждены 5 уголовных дел, сообщает облМВД.