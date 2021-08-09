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Хакеры стали подменять счета заказчиков вакцин, авиабилетов и лекарств

9 августа 2021 13:50
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Хакеры стали подменять счета заказчиков вакцин, авиабилетов и лекарств

Мошенники активизировали старую схему подмены счетов на оплату для заказчиков, которые считают, что покупают вакцины, авиабилеты и лекарства, рассказал РИА Новости директор блока экспертных сервисов BI.ZONE Евгений Волошин.

"Потенциальными жертвами стали разработчики вакцины AstraZeneka и Pfizer, а также медицинская компания Bayer. Сначала мошенники присылают в компанию письмо с предложением о сотрудничестве через форму обратной связи. С ними начинает общаться ничего не подозревающий менеджер по продажам. Жертва получает от мошенников фишинговую ссылку на фейковый файлообменник, где ему предлагается ввести логин и пароль от своей почты для скачивания файла технического задания", - рассказал Волошин.

По его словам, так мошенники получают доступ к рабочей почте жертвы и начинают отслеживать его переписки с подрядчиками. В нужный момент они вступают в переписку и замыкают общение между контрагентами на себе, а затем подменяют реальные реквизиты оплаты счета своими.

Эксперт отметил, что такая схема остается высокорезультативной для мошенников из-за желания менеджеров по продажам поскорее закрыть сделку и получить процент от продаж - в спешке они могут не обращать внимание на потенциальные признаки фишинга.

Фото: pixabay.com

Теги: мошенники хакеры

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