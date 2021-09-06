ГУ МВД России по Самарской области призывает не распространять незнакомцам сведения паспорта или СНИЛС 

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Покупатели поддельных справок о вакцинации делятся своими личными данными с продавцами, в результате чего могут стать жертвами мошенников. ГУ МВД России по Самарской области призывает граждан не распросртанять незнакомцам сведения о таких документах как паспорт или СНИЛС.

Какими личными данными не стоит делиться с мошенниками и почему?

- Номер СНИЛС предоставляет доступ к личному кабинету человека на сайте госуслуг, а также к информации о его пенсионных накоплениях.

- Номер телефона позволит мошенникам звонить человеку, притворившись сотрудниками банка или кредитной организации.

- Паспортные данные зачастую могут быть достаточными для оформления микрозаймов на ваше имя.

Если вы стали жертвой мошенников, сообщите об этом в полицию по телефону дежурной части ГУ МВД России по Самарской области: 8 –(846) - 278-22-22 или 112, или по телефонам дежурных частей городских и районных ОВД, номера телефонов можно найти на официальном сайте ГУ МВД России по Самарской области в разделе «Контакты». Кроме того оставить свое обращение вы можете на сервисе приема обращений сайта 63.мвд.рф.