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Граждане сообщили, что 30-летний житель Кинельского района торгует наркотиками

15 ноября 2023 10:36
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Граждане сообщили, что 30-летний житель Кинельского района торгует наркотиками

В начале ноября текущего года оперуполномоченные группы по контролю за оборотом наркотиков ОМВД России по Сергиевскому району от неравнодушных граждан поступила информация, о том что ранее не судимый 30-летний житель Кинельского района причастен к незаконному обороту наркотиков на территории городского поселения Суходол.

При проверке информации в ходе засадных мероприятий полицейские задержали мужчину в момент закладки запрещенных веществ в тайники на территории одного из гаражных массивов.

В ходе личного досмотра в присутствии понятых полицейские обнаружили и изъяли из куртки мужчины 8 брикетов, внутри которых находилось 78 свертков с порошкообразным веществом. Изъятое оперуполномоченные направили на исследование в ЭКЦ ГУ МВД России по Самарской области, по результатам которого установлено, что изъятым являются наркотические средства пирролидиновалерофенон,  мефедрон и гашиш, общей массой свыше 70 граммов, что законодатель относит к крупному размеру.

По данным полицейских, житель Кинельского района официально не трудоустроен и ранее не привлекался к уголовной ответственности. В ходе допроса мужчина пояснил, что в сети Интернет узнал о работе курьером и связался с оператором. «Работодатель» пообещал ему высокий заработок и уточнил, что его обязанность – забрать из тайника наркотическое средство, расфасовать на малые дозы, спрятать и зафиксировать месторасположение с помощью фотосъёмки. Осуществить задуманное он не смог, так как его оперативно задержали сотрудники полиции.

В отношении задержанного следственным отделением ОМВД России по Сергиевскому району по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3 ст.30, п.г ч.4 ст.228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенный в крупном размере), возбуждено уголовное дело.

Теги: Стоп Наркотик

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