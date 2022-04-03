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Гость из Москвы обокрал самарских подростков в транспорте

3 апреля 2022 13:44
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Гость из Москвы обокрал самарских подростков в транспорте

Промышленный районный суд города Самары вынес приговор жителю Московской области, обвиняемому в совершении преступлений в общественном транспорте на территории областного центра.
Школьница 2008 года рождения, выйдя из общественного транспорта, обнаружила пропажу сотового телефона, сообщила о происшествии родителям, которые сразу же обратились в полицию.


Полицейские выяснили описание телефонов, точный промежуток времени, когда мобильное устройство могло пропасть и приметы лиц, находившихся рядом, просмотрели записи с камер наружного видеонаблюдения. Сотрудники полиции проверили места возможного сбыта похищенного, а также лиц, ранее попадавших в поле зрения правоохранительных органов за аналогичные преступления.
В ходе оперативно-разыскных мероприятий поступила информация, что к преступлениям может быть причастен 21-летний житель Московской области, приехавший в Самару на заработки. Его задержали и доставили в отдел полиции.
В ходе работы с задержанным сотрудники уголовного розыска проверили его на причастность к аналогичным преступлениям, показали его фотографию потерпевшим, у которых так же в транспорте похитили сотовые телефоны. Полицейские собрали доказательства причастности злоумышленника к совершению еще двух краж на территории Промышленного района в сентябре 2021 года. Во всех случаях он совершал преступления в отношении подростков, которые, заходя в общественный транспорт, убирали свои сотовые телефоны в карманы курток и не закрывали их.
В ходе опроса задержанный пояснил, что похищал чужое имущество, пользуясь суетой пассажиров автобусов: близко подходил и незаметно вытаскивал мобильные устройства, после чего выходил на следующей остановке. Сотовые телефоны он продавал случайным прохожим.
Ранее судимому за совершение грабежа молодому человеку предъявили обвинение в совершении трех эпизодов преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Промышленный районный суд г. Самары, согласившись с доводами следствия, признал молодого человека виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком один год десять месяцев, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, суд постановил взыскать с него более 100 000 рублей в счет возмещения ущерба, причиненного потерпевшим. Приговор вступил в законную силу.

Теги: Кража Уголовное дело

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