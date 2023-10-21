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Фельдшер из Самары перевела мошенникам более 1 млн рублей

21 октября 2023 11:36
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Фельдшер из Самары перевела мошенникам более 1 млн рублей

В поисках дополнительного заработка 64-летняя сотрудница одного из медицинских учреждений откликнулась на рекламное объявление в социальной сети о поиске специалиста по заполнению карточек товаров на сайтах маркетплейсов.

После чего с ней связался неизвестный, который представился менеджером по подбору персонала и рассказал ей о сути подработки. По инструкции «будущего работодателя», жительница Губернии зарегистрировалась на предложенном им ресурсе, где указала свои персональные данные. Для подтверждения регистрации ей на мобильный телефон поступил код, который она сообщила неизвестному. Поздравив самарчанку с новой должностью, менеджер сказал, что пришлет на ее почту образцы для заполнения и отключился. На следующий день она обнаружила списание с ее банковского счета более 1 млн. рублей. Осознав, что стала жертвой мошенников, женщина обратилась в полицию за помощью. Возбуждено уголовное дело.

Теги: Мошенники

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