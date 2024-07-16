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Двух братьев в Жигулевске обвиняют в незаконном обороте наркотиков

16 июля 2024 10:17
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Двух братьев в Жигулевске обвиняют в незаконном обороте наркотиков

Следственным отделом и Отделением дознания возбуждены уголовные дела в отношении 25 и 29-летних местных жителей.

Следственным отделом О МВД России по городу Жигулёвску окончено расследование уголовного дела в отношении 25-летнего местного жителя по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.30 ч.3 ст.228.1 УК РФ (незаконный сбыт наркотических средств, совершенный в значительном размере).

В дежурную часть города Жигулевск поступила оперативная информация о том, что двое братьев 1995 и 1999 годов рождения, являющиеся местными жителями, могут быть причастны к незаконному обороту наркотических средств.

С целью проверки полученных сведений предполагаемых злоумышленников, передвигавшихся на автомобиле Skoda Fabia задержали на одной из улиц города. Полицейские в присутствии понятых провели осмотр транспортного средства, где обнаружили и изъяли под пассажирским сиденьем зип-пакет, внутри которого находилось неустановленное вещество.

У одного из мужчин изъят сотовый телефон с фотографиями геолокаций тайников-закладок, из которых впоследствии изъяли 25 свертков с порошкообразным веществом.

Из квартиры младшего брата сотрудники отдела по контролю за незаконным оборотом наркотиков обнаружили и изъяли сверток с веществом в виде порошка и крупинок бежевого цвета, упаковочный материал, электронные весы, предназначенные для фасовки наркотических средств и магниты.

Установлено, что запрещенное вещество задержанные хранили с целью последующего сбыта, но не смогли довести свой преступный умысел до конца, так как были задержаны сотрудниками полиции.

Экспертами ЭКО У МВД России по городу Тольятти установлено, что изъятые сверток из тайника и зип-пакет из транспортного средства являются наркотическим веществом N-метилэфедрон общей массой свыше 590 граммов, что законодатель относит к значительному размеру.  В настоящее время по остальным изъятым сверткам проводится химическая экспертиза.

В ходе опроса подозреваемые вину в совершении противоправного деяния признали и пояснили, что приобрели запрещённое вещество бесконтактным способом и планировали сбыть на территории Жигулёвска.

По информации полицейских, 25-летний мужчина ранее уже привлекался к уголовной ответственности за аналогичное преступление.

В настоящий момент уголовные дела, направлены в суд для рассмотрения по существу. 

Теги: Стоп Наркотик

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