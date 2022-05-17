Двое жителей Новокуйбышевска купили наркотик в Нижегородской области

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В ходе оперативно-розыскных мероприятий УФСБ России по Самарской области установлено, что двое жителей г. Новокуйбышевска, имея умысел на получение дохода от незаконного сбыта наркотических средств, при неустановленных обстоятельствах приобрели на территории Нижегородской области наркотическое средство метадон.

В августе 2021 года УФСБ России по Самарской области указанные лица задержаны с поличным. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий в автомобиле, на котором следовали злоумышленники, в изготовленном ими тайнике обнаружено и изъято наркотическое средство метадон массой 360,49 грамм.

Следственным отделом УФСБ России по Самарской области

в отношении данных лиц возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.3 ст.30 и п. «г» ч.4 ст.228.1 УК РФ.

Решением Красноярского районного суда Самарской области фигуранты уголовного дела признаны виновными в инкриминируемом им преступлении

с назначением наказания в виде 7 лет 2 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима для первого фигуранта и 10 лет лишения свободы в колонии общего режима для второго фигуранта уголовного дела.