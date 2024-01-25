Я нашел ошибку
Главные новости:
работодатели стали вдвое чаще приглашать студентов на стажировки
Работодатели стали вдвое чаще приглашать студентов на стажировки
Яндекс научит самарских школьников и педагогов пользоваться нейросетями
Яндекс научит самарских школьников и педагогов пользоваться нейросетями
Судебные приставы помогли пополнению биоресурсов Волги в Самаре
Судебные приставы помогли пополнению биоресурсов Волги в Самаре
Франция отказала России в срочном заседании СБ ООН по сбитому Ил-76
В Самаре в почтовое обращение вышла марка, посвящённая почтовым ящикам
В Самаре в почтовое обращение вышла марка, посвящённая почтовым ящикам
В Самаре состоится торжественное открытие выставки «80 фактов о блокаде Ленинграда»
В Самаре состоится торжественное открытие выставки «80 фактов о блокаде Ленинграда»
Cтроительство «Самары Космической» за два года обойдется в 622 млн рублей
Cтроительство «Самары Космической» за два года обойдется в 622 млн рублей
«Партийный десант» оценил работу одной из самых больших школ Самарской области и России
«Партийный десант» оценил работу одной из самых больших школ Самарской области и России
Наверх
Самара  -10 °C, Тольятти  -10 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 88.28
0.36
EUR 96.17
0.34
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самарской области завершились соревнования по каратэ
В Самаре отметил 30-летний юбилей ансамбля «Волжские казаки»
День спящих животных отметят в Самарском зоопарке
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Две девушки-подростки в Тольятти занимались наркозакладками

25 января 2024 09:39
171
Две девушки-подростки в Тольятти занимались наркозакладками

В ходе проведения оперативных мероприятий сотрудники подразделения ОНК Управления МВД России по г. Тольятти получили информацию, что в лесном массиве на территории Автозаводского района находятся двое подростков, которые могут быть причастны к незаконному сбыту наркотических средств.

Незамедлительно выехав по указанному адресу, оперативники задержали двух девушек, которые делали тайники – «закладки».

В ходе личного досмотра в присутствии законных представителей и понятых полицейские обнаружили и изъяли из кармана куртки местной жительницы 2006 года рождения сверток  с белым веществом, а у ее подруги 2007 года рождения -  сотовый телефон,  при осмотре которого полицейские нашли фотографии уже сделанных 17 тайников - закладок. Проследовав по указанным координатам, оперуполномоченные изъяли пакетики с порошкообразным веществом.

Изъятое у задержанной и из тайников вещество  оперуполномоченные направили на исследование в экспертно-криминалистический отдел У МВД России по г. Тольятти. Результаты экспертизы показали, что изъятое содержит в своем составе наркотическое средство – мефедрон, массой не менее 15 граммов.

В ходе опроса задержанные девушки, признали свою вину в совершении противоправного деяния и пояснили, что приобрели наркотики через Интернет с целью дальнейшей продажи путем закладок на территории города. 

В настоящее время по материалам, собранным полицейскими, органами следствия в отношении задержанных возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.228 УК РФ (покушение на сбыт наркотических средств). 

Судом по ходатайству органа следствия подозреваемым избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Полицейские продолжают мероприятия по выявлению фактов противоправной деятельности подозреваемых и установлению каналов поставки и сбыта наркотических средств на территории региона.

Теги: Стоп Наркотик

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В Ставропольском районе местный житель осужден за сбор конопли
23 января 2024, 13:46
В Ставропольском районе местный житель осужден за сбор конопли
Суд назначил наказание в виде 1 года 8 месяцев лишения свободы. Происшествия
625
В Самарской области 22-летняя женщина пыталась прислать мужу марихуану
23 января 2024, 10:59
В Самарской области 22-летняя женщина пыталась прислать мужу марихуану
Она принесла на почту посылку с двумя десятками пакетиков марихуаны, собранной и высушенной. Криминал
398
В Самарской области у мужчины изъяли более 1,5 килограммов марихуаны
22 января 2024, 09:59
В Самарской области у мужчины изъяли более 1,5 килограммов марихуаны
Мужчина, задержанный благодаря неравнодушию местных жителей, пояснил, что собрал и хранил наркотики для личного употребления. Криминал
437
В центре внимания
В Самаре в почтовое обращение вышла марка, посвящённая почтовым ящикам
25 января 2024  12:20
В Самаре в почтовое обращение вышла марка, посвящённая почтовым ящикам
60
Определен ТОП-20 территорий для участия в голосовании за благоустройство в следующем году в Самаре
25 января 2024  11:39
Определен ТОП-20 территорий для участия в голосовании за благоустройство в следующем году в Самаре
142
Дмитрий Азаров поздравил студентов Самарской области с праздником
25 января 2024  10:59
Дмитрий Азаров поздравил студентов Самарской области с праздником
128
На проблемные маршруты в Самаре дополнительно направят 30 автобусов
24 января 2024  11:43
На проблемные маршруты в Самаре дополнительно направят 30 автобусов
643
Самарская область заняла 9 место в национальном туристическом рейтинге
24 января 2024  11:35
Самарская область заняла 9 место в национальном туристическом рейтинге
401
Весь список