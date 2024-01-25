Две девушки-подростки в Тольятти занимались наркозакладками

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В ходе проведения оперативных мероприятий сотрудники подразделения ОНК Управления МВД России по г. Тольятти получили информацию, что в лесном массиве на территории Автозаводского района находятся двое подростков, которые могут быть причастны к незаконному сбыту наркотических средств.

Незамедлительно выехав по указанному адресу, оперативники задержали двух девушек, которые делали тайники – «закладки».

В ходе личного досмотра в присутствии законных представителей и понятых полицейские обнаружили и изъяли из кармана куртки местной жительницы 2006 года рождения сверток с белым веществом, а у ее подруги 2007 года рождения - сотовый телефон, при осмотре которого полицейские нашли фотографии уже сделанных 17 тайников - закладок. Проследовав по указанным координатам, оперуполномоченные изъяли пакетики с порошкообразным веществом.

Изъятое у задержанной и из тайников вещество оперуполномоченные направили на исследование в экспертно-криминалистический отдел У МВД России по г. Тольятти. Результаты экспертизы показали, что изъятое содержит в своем составе наркотическое средство – мефедрон, массой не менее 15 граммов.

В ходе опроса задержанные девушки, признали свою вину в совершении противоправного деяния и пояснили, что приобрели наркотики через Интернет с целью дальнейшей продажи путем закладок на территории города.

В настоящее время по материалам, собранным полицейскими, органами следствия в отношении задержанных возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.228 УК РФ (покушение на сбыт наркотических средств).

Судом по ходатайству органа следствия подозреваемым избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Полицейские продолжают мероприятия по выявлению фактов противоправной деятельности подозреваемых и установлению каналов поставки и сбыта наркотических средств на территории региона.