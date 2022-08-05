Два жителя Ульяновска пытались продать в Сызрани наркотики

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Прокуратурой города Сызрани поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении двоих жителей г. Ульяновска, обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на сбыт наркотических средств).

В судебном заседании установлено, что в июне 2021 года мужчины приехали в г.Сызрань, намереваясь разложить по тайникам-«закладкам» наркотическое средство – производное N-метилэфедрона, общей массой 62,62 гр.Однако они были задержаны сотрудниками полиции, в связи с чем довести свой преступный умысел на сбыт наркотика до конца не смогли.

По результатам рассмотрения данного уголовного дела с учетом позиции государственного обвинителя суд признал подсудимых виновными и назначил наказание в виде 6 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима каждому.

В настоящее время приговор в законную силу не вступил.