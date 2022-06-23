Доверившись незнакомцу, самарец оформил кредит на 1,5 млн рублей

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Будьте бдительны! Не доверяйте лжесотрудникам банков!

Жителю Самары 1972 года рождения, работающему в одной из газовых служб, позвонил неизвестный, представившись сотрудником банка. Незнакомец пояснил, что для самарца доступно выгодное предложение по кредитованию, но для того, чтобы осуществить «сделку» нужно пополнить указанный им банковский счет на крупную сумму.

Доверившись незнакомцу, мужчина оформил кредит на 1 500 000 рублей и перевел их частями на указанные счет. Поняв, что его обманули, самарец обратился за помощью в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело.