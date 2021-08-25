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ДНК-экспертиза подтвердила причастность задержанного в Тюмени мужчины к убийству восьмилетней девочки

25 августа 2021 21:08
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Подозреваемым оказался 40-летний уроженец города Сургута.

Проведенная специалистами ДНК-экспертиза подтвердила причастность задержанного в Тюмени мужчины к убийству девочки. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"В результате исследования, проведенного специалистами ЭКЦ УМВД России по Тюменской области, установлено совпадение ДНК фигуранта с образцами, изъятыми на теле убитой девочки", - сказала она.

По словам Волк, 19 августа тело девочки нашли завернутым в полиэтилен и кусок половика, оно лежало в картонной коробке из-под бытовой техники. "В ходе кропотливой работы оперативникам удалось выяснить, что эта техника была передана в расположенный неподалеку мебельный цех для установки в кухонный гарнитур. По месту проживания одного из работников цеха сотрудники правоохранительных органов обнаружили половик, кусок от которого был отрезан. Проживающий по данному адресу мужчина задержан", - пояснила официальный представитель ведомства, отметив, что подозреваемым оказался 40-летний уроженец города Сургута.

Девочка пропала 30 июня этого года, ее тело с признаками насильственной смерти нашли 19 августа у озера Оброчное в 2,5 км от ее дома. Уголовное дело расследуется по ст. 105 УК РФ "Убийство малолетнего". По решению председателя СК Александра Бастрыкина оно было передано в центральный аппарат ведомства. Следователи Главного следственного управления (ГСУ) и криминалисты центрального аппарата СК продолжают работать в Тюменской области.

 

Фото:  соцсети

Теги: девочка задержан мужчина убийство

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