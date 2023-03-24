Директор фирмы из Новокуйбышевска оплатила «несуществующий товар» и потеряла около 1 млн рублей

175

В середине марта директору одной из фирм г. Новокуйбышевска позвонил неизвестный, представившийся представителем торговой компании. Мужчина предложил приобрести у них изделия по выгодной цене. Женщина поверила торговцу, договорившись о цене и способе оплаты. После перевода средств в сумме 992 тысячи рублей, руководитель написала продавцу по поводу сроков передачи покупки, однако тот перестал выходить на связь. Женщина поняла, что стала жертвой мошенника и обратилась за помощью в полицию. Возбуждено уголовное дело.

Сотрудники полиции напоминают – если вы приобретает товары «онлайн», покупайте их только на проверенных сайтах. Чтобы убедиться, что сайту можно доверять, читайте отзывы других покупателей и обращайте внимание на время их публикации.