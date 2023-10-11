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Дезодоранты, кремы, шоколад пытался украсть самарец в гипермаркете

11 октября 2023 09:49
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Дезодоранты, кремы, шоколад пытался украсть самарец в гипермаркете

Экипаж вневедомственной охраны Росгвардии в вечернее время находился на маршруте патрулирования в Кировском районе Самары. От дежурного росгвардейцы получили информацию о том, что их помощь нужна в гипермаркете, расположенном на Московском шоссе. Патрульные незамедлительно выехали по указанному адресу. 

Сотрудники службы безопасности торговой сети рассказали прибывшим стражам правопорядка, что при помощи системы видеонаблюдения выявили посетителя, который пытается совершить кражу. Мужчина незаметно складывал товары в свою сумку. Сотрудники Росгвардии вместе с представителями охраны задержали правонарушителя после того, как он пересек линию касс.

В сумке, принадлежащей жителю областного центра 1978 года рождения, находились 10 дезодорантов, 4 крема для лица и 4 бальзама после бритья, а также 4 плитки шоколада, которые он пытался украсть. Росгвардейцы передали задержанного для дальнейшего разбирательства своим коллегам из полиции. Сотрудниками органов внутренних дел возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Покушение на кражу».

 

Теги: Росгвардия

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