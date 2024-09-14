Девушка из Ставропольского района хотела свадебное платье, но отдала 1 млн мошенникам

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В Ставропольском районе 20-летняя местная жительница решила заказать свадебное платье через сеть Интернет. Найдя интернет-магазин, на котором было представлено большое количество вариантов, девушка заинтересовалась несколькими платьями и связалась с администратором сайта, чтобы уточнить расценки. «Официальный представитель» подробно рассказала о предложенных моделях и предложила девушке внушительную скидку в честь торжества, на что невеста, конечно, согласилась. Оформив заказ, девушка ввела банковские данные карты жениха и оплатила покупку. Со счета списалась нужная сумма и девушка продолжила свадебные хлопоты. Однако спустя некоторое время жених сказал, что со счета произошло еще одно списание в размере более миллиона рублей, которые молодожены откладывали на свадьбу. Девушка поняла, что ее развели мошенники, так как ничего более та не заказывала. Молодая пара незамедлительно обратилась в полицию.

По данному факту возбуждено уголовное дело.