Девушка из Самары набрала кредитов, что спасти свои сбережения

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В полицию обратилась 23-летняя безработная жительница Самары. Заявительница рассказала, что накануне вечером ей позвонила неизвестная женщина и сообщила, что необходимо продлить договор с оператором сотовой связи. Девушка, не подозревая обмана, продиктовала поступившие на телефон коды из СМС-сообщений.

После этого самарчанке поступило сообщение от «госуслуг», что ее аккаунт взломан и немедленно нужно перезвонить по указанному номеру. Девушка позвонила. Тогда неизвестный мужчина, представившись сотрудником Центробанка убедил ее перевести денежные средства на «безопасный счет».

В общей сложности самарчанка перевела мошенникам 350 000 рублей, часть из которых была взята в кредит. Осознав, что стала жертвой мошенников, девушка обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело.