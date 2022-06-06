Девушка из Самары хотела заработать на бирже, но лишилась сбережений

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22-летняя жительница областного центра, работающая у индивидуального предпринимателя продавцом, нашла в сети Интернет сайт "псевдоброкерской" компании. Ознакомившись с правилами, девушка сообщила менеджеру о своей готовности зарабатывать с помощью криптовалюты. Затем на указанные «лжеброкером» счета она отправила более 29 тысяч рублей. После этого собеседник перестал выходить на связь. Осознав, что ее обманули, девушка сообщила о произошедшем в полицию. В настоящее время возбуждено уголовное дело.