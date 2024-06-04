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Дети 29% опрошенных россиян столкнулись с мошенничеством в период экзаменов

4 июня 2024 10:01
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Дети 29% опрошенных россиян столкнулись с мошенничеством в период экзаменов

В России 29% опрошенных родителей сообщили, что их дети столкнулись с финансовыми мошенниками в период контрольных и экзаменов. Об этом говорится в результатах исследования финансового маркетплейса «Выберу.ру», с которыми ознакомились «Известия» 4 июня.

Так, в 12% случаев злоумышленники пытались продать школьникам ответы на экзамен. Каждый 10-й родитель был свидетелем ситуации, когда фальшивые сотрудники приемной комиссии предлагали заплатить за бюджетное место в университете. 7% опрошенных столкнулись с репетитором, который пообещав хорошие результаты подготовки и получив оплату, перестал выходить на связь.

При этом всего 71% опрошенных россиян указали на то, что их ребенок так или иначе предупрежден об активности злоумышленников во время экзаменов.

Исполнительный директор финансового маркетплейса «Выберу.ру» Ярослав Баджурак отметил, что традиционно школьники и студенты начальных курсов — одна из наиболее уязвимых социальных групп населения, когда речь идет об активности финансовых мошенников.

«Как правило, злоумышленники проявляют активность в периоды стресса и эмоциональной нестабильности потенциальной жертвы, когда человек более подвержен воздействию извне и склонен к импульсивным поступкам. Пора экзаменов и контрольных как раз попадает под это определение. Тем не менее результаты нашего опроса демонстрируют весьма высокий уровень осведомленности россиян в вопросах финансовой безопасности и, что не менее важно, — преемственность этих знаний», — сказал он.

Теги: Мошенники

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