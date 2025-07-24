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Число кибератак на школьников выросло почти на 50%

24 июля 2025 10:16
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Число кибератак на школьников выросло почти на 50%

Число мошеннических атак на детей и подростков в начале 2025 года выросло почти на 50% в сравнении со вторым полугодием 2024-го. Об этом «Известиям» рассказал директор по антифроду «Билайна» Петр Алферов.

«Так, если в прошлом году в среднем было 1430 таких атак в день, то в 2025-м их стало 2140», — утверждает он.

По его словам, аферисты обычно представляются сотрудниками школы, Минпросвещения или военкомата либо членами приемной или экзаменационной комиссии. Далее, в зависимости от легенды, мошенники требует от ребенка срочно подписать какой-то документ или зарегистрироваться на учебном портале, а для этого перейти по ссылке, назвать код из СМС или включить демонстрацию экрана.

В первом полугодии 2025 года кибератаки на школьников участились на 30% по сравнению с аналогичным периодом 2024-го, а вредоносные атаки через поддельные игры — на 60%, подсчитал основатель компании «Интернет-Розыск», эксперт рынка НТИ SafeNet Игорь Бедеров.

Он также отметил, что после ЕГЭ участились предложения «ускоренного зачисления» в вузы или продажи «ответов на экзамены».

Подготовка к экзаменам, поступлению в вузы, начало летних каникул и повышенное внимание военкоматов к абитуриентам — всё это факторы ожидаемого сезонного повышения активности мошенников в отношении детей и подростков, отметил руководитель исследовательской группы Positive Technologies Федор Чунижеков.

Теги: Мошенники

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