Бывшего хабаровского губернатора Фургала приговорили к 22 годам за убийства

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Люберецкий городской суд Московской области приговорил к 22 годам лишения свободы бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала за организацию двух убийств и покушение на конкурентов в 2004-2005 годах. Об этом сообщает ТАСС.

Приговор вынесен на основании обвинительного вердикта коллегии присяжных, которые посчитали, что Фургал не заслуживает снисхождения.

С него снято обвинение в незаконном приобретении оружия в связи с истечением срока давности.

Адвокат Фургала заявил о намерении обжаловать приговор и добиваться полного оправдания.

Трое остальных фигурантов дела получили от 9,5 до 21 года колонии.

2 февраля присяжные признали экс-губернатора виновным в организации покушения на бизнесмена Александра Смольского и убийстве предпринимателей Евгения Зори и Олега Булатова, совершенных в 2004-2005 годах. Фургал в последнем слове просил присяжных об оправдании, настаивая на своей невиновности.

Экс-губернатора задержали 9 июля 2020 года, пишет Лента.